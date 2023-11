Fucked Up + 1ère Partie LA CARTONNERIE, 15 novembre 2023, REIMS.

Fucked Up + 1ère Partie LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

REMCA (LIC. LR-21-4390) FUCKED UP s’est formé à Toronto en 2002, entre amis de lycée influencés par des groupes hardcore de la première et de la deuxième vague comme Minor Threat et NOFX. Fucked Up s’est hissé au rang de groupe culte de la scène punk hardcore grâce à leur envergure épique, des albums conceptuels ou encore des concerts de 12 heures. À leur univers musical punk et foutraque, s’ajoute désormais leur nouvel album « One Day ». Écrit et enregistré en l’espace d’une journée, « One Day » est l’un des disques les plus énergiques et les plus complexes de toute la carrière du groupe qui s’est reconnecté à l’essence et l’urgence de leur processus créatif. Les guitares sonnent comme des monuments s’élevant vers le ciel, atteignant des niveaux vertigineux et incandescents tout en conservant une clarté mélodique passionnante. C’est un travail de confiance indéniable de la part d’un groupe qui continue d’opérer au sommet de son art, faisant de la musique qui s’incruste obstinément dans votre cerveau et dans votre cœur. Fucked Up

Votre billet est ici

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

