THE WYTCHES + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE, 10 novembre 2023, REIMS.

THE WYTCHES + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

REMCA (LIC. LR-21-4390) Jouer du grunge avec des guitares surf dopées au doom metal, il fallait y songer. Et force est d’avouer que le mélange concocté par ce trio de Brighton fonctionne carrément bien. Autant dire qu’on devrait en prendre plein les esgourdes et y prendre du plaisir. THE WYTCHES se font toujours aussi menaçants et lourds avec la voix toujours aussi hantée de Kristian Bell qui ajoute une touche bien plus sombre aux compositions presque flippantes, bien noisy et bordéliques ! Le groupe britannique a définitivement trouvé sa place grâce à un travail irréprochable qui ravira aussi bien les aficionados de leur garage psychédélique revival, que les nouveaux venus adeptes d’écriture plus pop.

Votre billet est ici

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

10.0

EUR10.0.

