Le Frissons Festival de Reims pour Halloween Hyppodrome de Reims Reims, 28 octobre 2023 10:00, Reims.

Le Frissons Festival de Reims pour Halloween Hyppodrome de Reims Reims 28 et 29 octobre

Festival à l’hippodrome de Reims est 100% gratuit. Rendez-vous le 28 et 29 octobre : oserez-vous affronter vos peurs les plus profondes ? 28 et 29 octobre 1

L’automne est bien là, et avec lui arrive le « Frissons Festival », un événement idéal pour les fans d’horreur : lecture, cinéma, paranormal… Préparez-vous à plonger dans les récits les plus inquiétants ! Le Frissons Festival à l’hippodrome de Reims est 100% gratuit. Rendez-vous le 28 et 29 octobre : oserez-vous affronter vos peurs les plus profondes ?

Ce lieu d’ordinaire paisible, se transforme l’espace d’un week-end en sanctuaire de l’horreur. Ici, chaque invité est porteur de secrets terrifiants. Le Frissons Festival a été conçu par une team de passionnés, fascinés par l’épouvante sous toutes ses formes.

Plus de 40 auteurs ont répondu présent, des marionnettistes de l’horreur prêts à vous faire plonger dans leurs récits les plus sombres. Parmi eux, Striyga.B, maîtresse des contes morbides, vous présentera ses univers qui glacent le sang. Kevin Dos Santos, avide de science-fiction et de légendes apocalyptiques, vous plongera dans un labyrinthe de suspense.

Le salon accueille également des invités spéciaux, dont le parrain Patrick Sénécal et la marraine Jody des Contes de la Crypte !

Le Frissons Festival aura lieu les 28 et 29 octobre 2023. Les portes du cauchemar s’ouvriront de 10h à 19h le samedi, et de 10h à 17h le dimanche. L’entrée est gratuite ! Aucune réservation n’est nécessaire, et l’accès est prévu pour tout le monde…

Hyppodrome de Reims 3 avenue du président Kennedy 51100 Reims Croix-Rouge Reims 51100 Marne