Son et lumière sur la façade de la Chapelle Chapelle Foujita, 14 mai 2022 22:00, Reims. Samedi 14 mai, 22h00 Sur place Entrée libre « Souriez c’est encore l’Apocalypse » spectacle projeté sur la façade de la chapelle Foujita, par Olivier Benoît de la société Beltene « Souriez c’est encore l’Apocalypse » La projection cette vidéo-mapping conçue par Beltene avec le musée des Beaux-Arts, notamment autour des vitraux l’Apocalypse et de fresques de la chapelle Foujita, immerge le visiteur dans un univers onirique, à la fois macabre et drôle, qui n‘est pas sans évoquer les diverses catastrophes provoquées par les hommes ou la nature. Etonnant écho artistique d’hier avec notre monde d’aujourd’hui ou demain !?

Durée 4 minutes de 22 h à 23 h 30. Par Olivier Benoît de la société Beltene Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims 51100 Reims Quartier Centre Ville Marne

03 26 35 36 07 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/ Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale. samedi 14 mai – 22h00 à 23h30 Chapelle Foujita © 2022 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer 2020, Reims, Chapelle Foujita, Christian Devleeshauwer

