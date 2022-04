Parcours libre et ludique Chapelle Foujita Reims Catégories d’évènement: Marne

Parcours libre et ludique Chapelle Foujita, 14 mai 2022 20:00, Reims. Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Entrée libre, nombre limité de places Visite libre et jeu d’observation Visite libre avec jeu d’observation Visite libre et jeu d’observation et de découverte des éléments végétaux et animaliers dans les fresques et vitraux de la chapelle Foujita. Un médiateur du musée sera présent pour vous accompagner. Par un médiateur de la Chapelle Foujita Conclusion dans le jardin par une petite dégustation de thé mâcha ou de jus de fruit bio. Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims 51100 Reims Quartier Centre Ville Marne

03 26 35 36 07 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/ Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale. samedi 14 mai – 20h00 à 23h30 Calvaire de la chapelle Foujita © 2022 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer 2020, Reims, Chapelle Foujita, Christian Devleeshauwer

