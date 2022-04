Démonstration de Tai Chi Chuan Chapelle Foujita Reims Catégories d’évènement: Marne

Démonstration de Tai Chi Chuan Chapelle Foujita, 14 mai 2022 20:30, Reims. Samedi 14 mai, 20h30, 21h30 Sur place Entrée libre, nombre de places limité Influences croisées entre Orient et Occident : Deux séances de découverte, démonstration et initiation au Tai Chi Chuan. Influences croisées, entre Orient et Occident : une méditation en mouvement Deux séances de découverte, démonstration et initiation de Tai Chi Chuan sont proposées pour aborder cette recherche d’équilibre entre le corps et l’esprit à la base des arts martiaux, permettant de profiter en souplesse et douceur de l’écrin de paix et d’art qu’est la chapelle Foujita, le temps de cette nuit dédiée au « vert » et au « ralentissement » écologique. Par l’association Shan Shui Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims 51100 Reims Quartier Centre Ville Marne

03 26 35 36 07 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/ Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale. samedi 14 mai – 20h30 à 20h50

