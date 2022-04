Concert dans le jardin de la Chapelle Chapelle Foujita Reims Catégories d’évènement: Marne

Concert dans le jardin de la Chapelle Chapelle Foujita, 14 mai 2022 21:00, Reims. Samedi 14 mai, 21h00, 22h00 Sur place Entrée libre Deux mini concerts par le Conservatoire à Rayonnement régional de Reims Impressions, soleil couchant Deux mini concerts par le Conservatoire à Rayonnement régional de Reims/ CRR

Durée 10 à 12 mn Les morceaux joués ce soir, des deux compositeurs du début du 20e siècle, Paul Ben Haïm et Mel Bonis, évoquent avec sensibilité les couleurs et les harmonies sonores et visuelles de la nature ainsi que les impressions des deux artistes face à elle et à leurs sensations intérieures. Paul Ben Haïm : Musique de chambre – Pastorale et Burlesque / Mel Bonis : Scènes de la forêt – Nocturne et Invocation Par Julia Pollantru-Alto, Cyprien Sarrazin-Flûte, Vincent Amir-Tahmasseb-Harpe, étudiants au CRR, encadrés par Emmanuelle Moriat, professeur de Musique de Chambre du CRR Dans le jardin de la Chapelle Foujita Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims 51100 Reims Quartier Centre Ville Marne

03 26 35 36 07 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita/ Le testament artistique du peintre franco-japonais Léonard Foujita (1886-1968), proposant une immersion dans l’univers unique de cet artiste fantasque et inclassable, véritable pont entre la culture japonaise et occidentale. samedi 14 mai – 21h00 à 21h10

samedi 14 mai – 22h00 à 22h10 Intérieur de la chapelle Foujita, détail de la fresque Dieu et l’Agneau mystique entourés du tétramorphe © 2022 / MBA de Reims / Photo C. Devleeschauwer 2020, Reims, Chapelle Foujita, Christian Devleeshauwer

