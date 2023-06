DÉCOUVERTE DU KAYAK POLO Reims Champagne Canoë Kayak Reims, 18 juin 2023, Reims.

DÉCOUVERTE DU KAYAK POLO Dimanche 18 juin, 10h30, 14h30, 15h30 Reims Champagne Canoë Kayak GRATUIT

par l’Association Reims Champagne Canoë Kayak

A partir de 10 ans

10 places maximum

Lieu de rendez-vous : ponton du club Reims Champagne Canoë Kayak

Inscriptions :

en ligne en cliquant ici

par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau !

Les partcipants devront venir 10 minutes avant pour se préparer.

ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

Reims Champagne Canoë Kayak 11 Rue Saint-Charles, Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0326798623 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0326245049 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=135306 »}] [{« link »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=135306 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:30:00+02:00 – 2023-06-18T11:30:00+02:00

2023-06-18T15:30:00+02:00 – 2023-06-18T16:30:00+02:00

Kayak Kayak polo