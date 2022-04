Exposition du projet du futur musée des Beaux-Arts Café QG Reims Catégories d’évènement: Marne

Exposition du projet du futur musée des Beaux-Arts Café QG, 14 mai 2022 18:00, Reims. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Entrée libre Espace découverte du projet du futur musée des Beaux-Arts – première brique du musée ! Exposition de visuels du futur musée conçue par le cabinet d’architecture Aires Mateus et inauguration de la maquette historique créée par l’artiste rémois Steeve Grandsire, créateur du Marché Super et spécialiste des constructions en Lego / brique danoise. Maquette réalisée grâce au généreux mécénat de la SAAM (la Société des Amis des Arts et des Musées). Café QG 20 rue Charles Roche 51100 Reims 51100 Reims Marne

Local mutualisé mis à disposition par le Foyer Rémois, 20 rue Charles Roche, pour échanger autour de thématiques artistiques, s’informer sur les ateliers, les spectacles… samedi 14 mai – 18h00 à 21h00 © pré-projet de la maquette en Lego réalisé par Steeve Grandsire © 2022 / MBA de Reims

