Buffet participatif et anti-gaspi Café QG, 14 mai 2022 18:00, Reims. Samedi 14 mai, 18h00 Sur place Entrée libre Buffet « Les bons restes » Buffet « Les bons restes » du musée nomade Un buffet participatif et anti-gaspi réalisé par des habitants avec l’association les Bons Restes. Acteur du territoire proposant une sensibilisation au gaspillage alimentaire et à l’alimentation durable par la mise en place d’actions pédagogiques et ludiques. Les Bons Restes est identifié par le PAT (Projet Alimentaire Territorial) porté par le PNR de la Montagne de Reims, comme un acteur du territoire dynamique en faveur d’une alimentation durable. Café QG 20 rue Charles Roche 51100 Reims 51100 Reims Marne

Local mutualisé mis à disposition par le Foyer Rémois, 20 rue Charles Roche, pour échanger autour de thématiques artistiques, s’informer sur les ateliers, les spectacles… samedi 14 mai – 18h00 à 20h00 © LBRLesbonsrestes © 2022 / MBA de Reims

