Reims Marne Un tout nouvel évènement autour de la bière à Reims rassemblera les amateurs, passionnés et simples curieux autour des univers de la bière pour un moment convivial, festif et pédagogique. Au programme : – “Les bières d’ici et d’ailleurs” mettra à l’honneur des micro-brasseries et brasseries artisanales françaises & internationales. – “Le marché Food” proposera des produits locaux en parfaite adéquation avec l’univers de la bière. – “Le village pédagogique” invitera les visiteurs à comprendre la filière brassicole – “Du semi au demi”, approfondir ses connaissances et participer à des conférences et ateliers de dégustation autour de la bière, avec des experts (zythologues, brasseurs, formateurs) – “Music Live” pour assister à des concerts, notamment en soirée ! – Et pleins d’ateliers et d’animations.. +33 3 26 84 69 69 https://www.reimsbeerfestival.fr/ Parc des Expositions de Reims Allée Thierry Sabine Reims

