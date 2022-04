Reims au fil de l’eau – exposition urbaine Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Le musée Saint-Remi investit les Promenades Jean-Louis Schneiter pour vous proposer une exposition au cœur de la cité rémoise. Au gré de vos balades et flâneries, une galerie de panneaux, illustrés d’objets parfois surprenants, s’offre à vous pour retracer l’histoire de l’eau à Reims. De quoi vous mettre l’eau à la bouche, avant l’ouverture de l’exposition « Reims au fil de l’eau » au musée Saint-Remi, durant l’été 2022 ! Boulevard Joffre Boulevard Foch Reims

