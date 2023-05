HEXAGONE MMA ARENA, 17 juin 2023, ticketsvenue_address.

HEXAGONE MMA ARENA. Un spectacle à la date du 2023-06-17 à 19:00 (2023-06-17 au ). Tarif : 29.0 à 150.0 euros.

HEXAGONE MMAAprès le succès de 2022, la ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA est de retour !En main event : un combat pour le championnat du monde poids lourds.Retrouvez le français Prince Aounallah, avec un palmarès impressionnant de 16 victoires et 11 défaites, face à l’ivoirien Paul-Emmanuel Gnaze. Victorieux à 6 reprises dans sa carrière, Gnaze est déterminé à remporter la ceinture poids lourds.Retrouvez aussi les combattants internationaux basés à Reims. Passé par les plus grandes organisations mondiales, dont le Bellator et le PFL, le Français Anthony Dizy (14-4) sera une des têtes d’affiche de la soirée tout comme, Sofiane AISSAOUI (vainqueur l’année dernière) et Alexis Fontes (multiple médaillé mondial en grappling).Aussi au programme, Matthieu Letho, connu en tant qu’arbitre sur la chaîne d’ibra TV, avec deux victoires chez HEXAGONE MMA face à l’espagnol Geison Santana Moreno.Aussi au programme : des superfights, des combats internationaux et plus de 4 heures de MMA. Vous pouvez être sûr de vivre une soirée inoubliable.Diffusé dans plus de 150 pays dans le monde, HEXAGONE MMA 9 est le rendez-vous MMA à ne pas rater !Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de combats et de spectacle. Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA 9 en direct de la Reims Arena !

ARENA REIMS Boulevard Jules Cesar Marne

