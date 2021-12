Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Réimplanter la forêt en ville, bois et forêts urbains Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation pour les adultes et les enfants de 12 ans et + de présenter un pass sanitaire valide.** **Plus d’infos sur** [la page Maison de la Nature et de l’Arbre](https://www.seineouest.fr/mdna-programme-2021-2022)

Atelier gratuit en accès libre (nombre de places limité)

Votre mission aujourd’hui :connaître les espèces indigènes du territoire, découvrir les nombreuses interactions au cœur d’un écosystème afin de concevoir un micro forêt native. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T15:00:00;2022-01-19T15:00:00 2022-01-19T16:00:00;2022-01-19T16:00:00 2022-01-19T17:00:00;2022-01-19T17:00:00 2022-01-19T18:00:00

