Reillanne Reillanne Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Reillanne : PARCOURS ARTISTIQUE 2021 dans le vieux village Reillanne Reillanne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Reillanne

Reillanne : PARCOURS ARTISTIQUE 2021 dans le vieux village Reillanne, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Reillanne. Reillanne : PARCOURS ARTISTIQUE 2021 dans le vieux village 2021-07-22 – 2021-09-05

Reillanne Alpes de Haute-Provence Reillanne Alpes-de-Haute-Provence Invitation à la découverte d’œuvres fait partie d’une longue tradition d’activités organisées à Reillanne.

Ce parcours à pied en plein air et dans les cafés offre une combinaison entre les arts plastiques et l’histoire du vieux village. alienuitham@gmail.com +33 6 73 13 52 78 dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Reillanne Étiquettes évènement : Autres Lieu Reillanne Adresse Ville Reillanne lieuville 43.8796#5.66017