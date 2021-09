REIJSEGER-FRAANJE-SYLLA AMR / Sud des Alpes, 23 septembre 2021, Genève.

REIJSEGER-FRAANJE-SYLLA

AMR / Sud des Alpes, le jeudi 23 septembre à 21:30

Le parfait mélange de chansons africaines, de musique classique et de jazz. Ce trio crée son propre langage, une musique ressentie avant d’être comprise. L’improvisation foudroyante de l’incomparable Ernst Reijseger, l’éxubérance du pianiste Harmen Fraanje et la voix enchanteresse de Molla Sylla nous plongent dans un univers musical éclectique, spirituel et d’une beauté stupéfiante. Extrait: [https://www.youtube.com/watch?v=HDafRwihB58](https://www.youtube.com/watch?v=HDafRwihB58) Ernst Reijseger, violoncelle Molla Sylla, chant, percussion Harmen Fraanje, piano

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T21:30:00 2021-09-23T22:30:00