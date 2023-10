TSARADIA TRIO à Wien/Vienne (Autriche) Reigen Live Vienne, 3 novembre 2023, Vienne.

TSARADIA TRIO à Wien/Vienne (Autriche) Vendredi 3 novembre, 20h30 Reigen Live

TSARADIA TRIO

Zwei in der Weltmusik erfahrene Sängerinnen, Cornelia Pesendorfer und Sheila Schmidhofer, haben sich mit dem Multiinstrumentalisten und Sänger Kilema zusammengefunden und das Ensemble Tsaradia gegründet. Tsaradia ist ein Wort der Sprache Madagaskars und bedeutet “Schöner Weg”.

Dieser Weg führt durch vielfältige musikalische Landschaften, die Einflüsse aus afrikanischen Traditionen, vor allem aus Madagaskar und Sambia erahnen lassen. Mal melancholisch mal beschwingt, mal verspielt mal feierlich – das musikalische Spektrum von Tsaradia ist breit und beinhaltet

neben Arrangements von traditionellen Liedern auch eigene Kompositionen. Drei ausdrucksvolle Stimmen, von Saitenklängen und der Oboe umspielt, entführen den Zuhörer auf eine musikalische Reise, die viele Überraschungen bereithält.

—

Deux chanteuses rompues aux musiques du monde, Cornelia Pesendorfer et Sheila Schmidhofer, se sont associées au multi-instrumentiste et chanteur Kilema et ont fondé l’ensemble Tsaradia. Tsaradia est un mot de la langue malgache qui signifie « beau chemin ».

Ce chemin mène à travers des paysages musicaux divers qui suggèrent des influences des traditions africaines, en particulier de Madagascar et de Zambie. Tantôt mélancolique, tantôt entraînante, tantôt enjouée, tantôt solennelle – Tsaradia ppropose un large spectre musical. Il comprend des arrangements de chansons traditionnelles et également ses propres compositions.

Trois voix expressives, entourées des sons des cordes et du hautbois, entraînent l’auditeur dans un voyage musical qui réserve bien des surprises.

–

–

Reigen Live Hadikgasse 62, Vienne Vienne 1140 Penzing [{« type »: « link », « value »: « https://www.reigen.at/event/all-souls/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/322535400170139?locale=de_DE »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

MADAGASCAR