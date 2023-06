Concert du Trio Aralia au Reid Hall Reid Hall Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert du Trio Aralia au Reid Hall Reid Hall Paris, 3 juillet 2023, Paris. Concert du Trio Aralia au Reid Hall Lundi 3 juillet, 19h00 Reid Hall Le Trio Aralia proposera un concert gratuit accompagné de clefs d’écoute pour un public composé par des étudiants et habitués du Reid Hall ainsi que toute personne intéressée à découvrir le répertoire du trio avec piano et un lieu habituellement réservé aux cercles d’amis de la Columbia University. Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié dans le jardin du Reid Hall. Au programme : J Haydn, J Brahms, C. Chaminade Reid Hall 4 Rue de chevreuse 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T19:00:00+02:00 – 2023-07-03T21:00:00+02:00

2023-07-03T19:00:00+02:00 – 2023-07-03T21:00:00+02:00 ©Méline Usseglio Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Reid Hall Adresse 4 Rue de chevreuse 75006 Paris Ville Paris Lieu Ville Reid Hall Paris

Reid Hall Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert du Trio Aralia au Reid Hall Reid Hall Paris 2023-07-03 was last modified: by Concert du Trio Aralia au Reid Hall Reid Hall Paris Reid Hall Paris 3 juillet 2023