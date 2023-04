L’histoire du château De Dietrich 16 rue du Château, 17 septembre 2023, Reichshoffen.

[JOURNÉE DU PATRIMOINE] Partez à la découverte de l’histoire industrielle et familiale du château de Reichshoffen. Sur inscription avant le 08/09 au musée du fer..

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 16:55:00. 0 EUR.

16 rue du Château

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[HERITAGE DAY] Discover the industrial and family history of the castle of Reichshoffen. On registration before 08/09 at the iron museum.

[DÍA DEL PATRIMONIO] Descubra la historia industrial y familiar del castillo de Reichshoffen. Previa inscripción antes del 08/09 en el museo del hierro.

[TAG DES ERBEWERBS] Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Industrie- und Familiengeschichte des Schlosses Reichshoffen. Nach Anmeldung bis zum 08/09 im Eisenmuseum.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte