Visite commentée : découverte historique du centre-ville Rue de Woerth, 10 juin 2023, Reichshoffen.

La visite guidée, sur un parcours de 2 km dans les dédales de la ville, permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 17:00:00. 0 EUR.

Rue de Woerth

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



The guided tour, on a 2 km route through the maze of the city, will allow you to discover the witnesses of a rich, sometimes tragic history, as well as some unusual aspects.

La visita guiada, en un recorrido de 2 km por el laberinto de la ciudad, le permitirá descubrir los testigos de una historia rica, a veces trágica, así como algunos aspectos insólitos.

Die geführte Tour führt auf einer 2 km langen Strecke durch die Labyrinthe der Stadt und zeigt die Zeugen einer reichen, manchmal tragischen Geschichte sowie einige ungewöhnliche Aspekte.

