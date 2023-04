Exposition : Le wagon De Dietrich, roi du fret ferroviaire 9 rue Jeanne d’Arc, 3 mai 2023, Reichshoffen.

La production des wagons pour le fret est surprenante. Elle fut le fleuron de l’usine De Dietrich ‘la Schmelz’ de Reichshoffen pendant un peu plus d’un siècle..

2023-05-03 à ; fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

9 rue Jeanne d’Arc

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



The production of freight cars is surprising. It was the flagship of the De Dietrich factory ‘la Schmelz’ in Reichshoffen for a little over a century.

La producción de vagones de mercancías es sorprendente. Fue el buque insignia de la fábrica De Dietrich « la Schmelz » de Reichshoffen durante algo más de un siglo.

Die Produktion von Güterwaggons ist überraschend. Sie war etwas mehr als ein Jahrhundert lang das Aushängeschild der De Dietrich-Fabrik ‘la Schmelz’ in Reichshoffen.

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte