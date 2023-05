Pique-nique chez le vigneron 15 lieu-dit Leh, 28 mai 2023, Reichsfeld.

Randonnée à travers vignes et forêts. Repas tiré du sac accompagné des vins du domaine. Jeux et animations théâtrales. Promenade dans le Schieferberg..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-29 18:00:00. EUR.

15 lieu-dit Leh

Reichsfeld 67140 Bas-Rhin Grand Est



Hike through vineyards and forests. Meal from the bag accompanied by wines of the domain. Games and theatrical animations. Walk in the Schieferberg.

Paseo por viñedos y bosques. Comida de bolsa con vinos de la finca. Juegos y espectáculos teatrales. Paseo por el Schieferberg.

Wanderung durch Weinberge und Wälder. Essen aus dem Rucksack mit den Weinen des Weinguts. Spiele und Theateranimationen. Spaziergang durch den Schieferberg.

