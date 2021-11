Montpellier Montpellier 34000, Montpellier REHER DÉFILÉ SOLIDAIRE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34000

Montpellier

REHER DÉFILÉ SOLIDAIRE Montpellier, 10 novembre 2021, Montpellier. REHER DÉFILÉ SOLIDAIRE Montpellier

2021-11-10 – 2021-11-10

Montpellier 34000 Le 10 novembre 2021, un défilé solidaire aura lieu au sein de l’atelier CapiFrance à Montpellier. L’envie de faire connaitre la marque reHer, fondée par Charline, auprès des montpelliérains, en sensibilisant sur une manière de consommer plus locale, plus respectueuse avec de fortes valeurs Humaines. ReHer c’est avant tout une histoire de vie, parcours personnel de Charline, touchée par l’endométriose. De ce fait, ce défilé est aussi l’occasion de mettre en en lumières l’association EndoFrance, en sensibilisant au maximum et en soutenant toutes ces femmes touchées par cette maladie auto-immune. Persuadée que l’union fait la force, Charline s’est également rapprochée d’une talentueuses créatrice de bijoux, fait main Made in Montpellier: Henrilia, qui saura sublimer nos deux premières collections présentées lors de ce défilé. Réservation obligatoire à l’adresse hello@reher.fr Le 10 novembre 2021, un défilé solidaire aura lieu au sein de l’atelier CapiFrance à Montpellier. +33 4 99 61 61 59 Le 10 novembre 2021, un défilé solidaire aura lieu au sein de l’atelier CapiFrance à Montpellier. L’envie de faire connaitre la marque reHer, fondée par Charline, auprès des montpelliérains, en sensibilisant sur une manière de consommer plus locale, plus respectueuse avec de fortes valeurs Humaines. ReHer c’est avant tout une histoire de vie, parcours personnel de Charline, touchée par l’endométriose. De ce fait, ce défilé est aussi l’occasion de mettre en en lumières l’association EndoFrance, en sensibilisant au maximum et en soutenant toutes ces femmes touchées par cette maladie auto-immune. Persuadée que l’union fait la force, Charline s’est également rapprochée d’une talentueuses créatrice de bijoux, fait main Made in Montpellier: Henrilia, qui saura sublimer nos deux premières collections présentées lors de ce défilé. Réservation obligatoire à l’adresse hello@reher.fr Montpellier

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 34000, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier