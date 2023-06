ALLONS VOIR SI L’ART OSE Rehainviller, 17 juin 2023, Rehainviller.

Rehainviller,Meurthe-et-Moselle

« Allons voir si l’art ose » est une exposition de créateurs qui a lieu en juin dans des jardins. Voilà la 3e édition qui aura lieu cette année dans les jardins du château d’Adoménil, 23 artistes présenteront leurs œuvres. Sculpteurs métal, bois, béton, verre, céramique. Peintres, Graveur, Photographe au Château d’Adoménil Lunéville Réhainviller. Samedi 17 juin de 11h à 19h / Dimanche 18 juin de 11h à 18h.. Tout public

Dimanche 2023-06-17 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-17 18:00:00. 0 EUR.

Rehainviller 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



« Allons voir si l?art ose » is a creative exhibition held in gardens in June. The 3rd edition will take place this year in the gardens of the Château d?Adoménil, with 23 artists presenting their work. Sculptors in metal, wood, concrete, glass and ceramics. Painters, Engravers, Photographers at Château d?Adoménil Lunéville Réhainviller. Saturday June 17, 11am to 7pm / Sunday June 18, 11am to 6pm.

« Allons voir si l’art ose » es una exposición de artistas que se celebra en jardines en junio. La 3ª edición tendrá lugar este año en los jardines del castillo de Adoménil, con 23 artistas que presentarán sus obras. Escultores en metal, madera, hormigón, vidrio y cerámica. Pintores, grabadores y fotógrafos en el castillo de Adoménil Lunéville Réhainviller. Sábado 17 de junio de 11.00 a 19.00 h / Domingo 18 de junio de 11.00 a 18.00 h.

die Ausstellung « Allons voir si l’art ose » ist eine Ausstellung von Künstlern, die im Juni in Gärten stattfindet. Dieses Jahr findet die dritte Ausgabe in den Gärten des Schlosses von Adoménil statt. 23 Künstler werden ihre Werke präsentieren. Bildhauer aus Metall, Holz, Beton, Glas und Keramik. Maler, Grafiker, Fotografen im Schloss von Adoménil Lunéville Réhainviller. Samstag, den 17. Juni von 11 bis 19 Uhr / Sonntag, den 18. Juni von 11 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-07 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS