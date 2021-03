Château et jardins du Rocher Portail Ille-et-Vilaine Réhabilitation du potager du Château le Rocher Portail Château et jardins du Rocher Portail Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

Réhabilitation du potager du Château le Rocher Portail Château et jardins du Rocher Portail, 6 juin 2021-6 juin 2021, . Réhabilitation du potager du Château le Rocher Portail

Château et jardins du Rocher Portail, le dimanche 6 juin à 15:00

Dans les jardins du château le Rocher Portail classés Monument historique, un animateur vous expliquera, comment l’association d’horticulture d’Ille-et-Vilaine, les élèves du Lycée Antoine de Saint-Exupéry et les pépinières de la Rabine ont collaboré pour commencer à réhabiliter le potager tel qu’il était au temps de la Renaissance. RDV à 15h à l’accueil du château. Un animateur vous accompagnera. Gratuit pour les moins de 18 ans (accès aux jardins uniquement). 5 euros pour les plus de 18 ans (accès aux jardins uniquement) Accès et visite du château selon les tarifs habituels.

Tarif préférentiel dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2021 : 5 € par adulte / Gratuit pour les moins de 18 ans. (accès aux jardins uniquement). Visite et accès au château selon les tarifs habituels.

Transmission du savoir-faire de spécialistes. Le potager du Rocher Portail au XVIème siècle. Château et jardins du Rocher Portail Le Rocher Portail, Maen Roch 35460 Saint-Brice-en-Coglès Saint-Brice-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château et jardins du Rocher Portail Adresse Le Rocher Portail, Maen Roch 35460 Saint-Brice-en-Coglès