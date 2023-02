REHAB LE SONOGRAF, 12 mai 2023, LE THOR.

REHAB LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Le Sonograf’ (2-1003680/3-1003681) présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s) Rehab (homage a Amy WineHouse)Nouveau venu sur la scène musicale régionale, REHAB joue les tubes les plus connus de l’immense Amy Winehouse : Back To Black, You Know I’m No Good, Rehab, Valerie, Tears Drys On Their Own, etc. Le groupe invite à un voyage à travers la musique de la diva de la Soul en piochant dans son répertoire « live » avec de petits bijoux souvent méconnus du grand public. L’esprit d’Amy… Un concert de REHAB est un moment unique pour ceux qui découvrent la musique d’Amy, tout comme pour les fans inconditionnels. Ce subtil mélange des genres jazz, soul, pop, Rn’B, funk apporte la richesse musicale et scénique qui a fait le succès d’Amy Winehouse et que REHAB réinvente dans un moment unique de partage avec le public. Ce tribute est composé du guitariste de la « vrai » Amy, Robin Banerjee !

Votre billet est ici

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

Le Sonograf’ (2-1003680/3-1003681) présente ce concert Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Rehab (homage a Amy WineHouse)

Nouveau venu sur la scène musicale régionale, REHAB joue les tubes les plus connus de l’immense Amy Winehouse : Back To Black, You Know I’m No Good, Rehab, Valerie, Tears Drys On Their Own, etc. Le groupe invite à un voyage à travers la musique de la diva de la Soul en piochant dans son répertoire « live » avec de petits bijoux souvent méconnus du grand public. L’esprit d’Amy… Un concert de REHAB est un moment unique pour ceux qui découvrent la musique d’Amy, tout comme pour les fans inconditionnels. Ce subtil mélange des genres jazz, soul, pop, Rn’B, funk apporte la richesse musicale et scénique qui a fait le succès d’Amy Winehouse et que REHAB réinvente dans un moment unique de partage avec le public. Ce tribute est composé du guitariste de la « vrai » Amy, Robin Banerjee !

.17.0 EUR17.0.

Votre billet est ici