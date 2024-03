Regroupement des PDN parentalité + REAAP – Forez Centre social Christine Brossier Sury-le-Comtal, lundi 25 mars 2024.

Regroupement des PDN parentalité + REAAP – Forez Partage d’information et échange de pratiques entre les Promeneurs du Net de la Loire Lundi 25 mars, 14h00 Centre social Christine Brossier SUR INVITATION

Pour 2024, les temps de regroupement sont co-organisés par Zoomacom en partenariat le REAAP, pour des rencontres communes sur Loire Sud et Loire Nord.

La thématique abordée lors des 3 regroupements ci-dessous sera la suivante :

« Comment préserver la relation en posant du cadre et des limites avec et autours des usages et pratiques du numérique et des écrans ?«

Plus d’infos sur https://zoomacom.net/wiki/?PDN42Evenements

Centre social Christine Brossier 131 chemin de la Madone 42450 Sury le Comtal Sury-le-Comtal 42450 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

