Marché d’été au château de Regnéville-sur-Mer 3 Route des Fours à Chaux, 4 août 2023, Regnéville-sur-Mer.

Marché d’été dans la cour du château de Regnéville-sur-Mer.

Produits bio et du terroir, restauration sur place et animation musicale..

2023-08-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-04 21:00:00. .

3 Route des Fours à Chaux Cour du château

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Summer market in the courtyard of the castle of Regnéville-sur-Mer.

Organic and local products, on-site catering and musical entertainment.

Mercado de verano en el patio del castillo de Regnéville-sur-Mer.

Productos ecológicos y locales, restauración in situ y animación musical.

Sommermarkt im Hof des Schlosses von Regnéville-sur-Mer.

Bioprodukte und Produkte aus der Region, Verpflegung vor Ort und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-05-01 par Coutances Tourisme