Les Rayonnantes : Camping du Havre 8 Rue du Port, 6 juillet 2023, Regnéville-sur-Mer.

Quatre aires de camping de la moitié sud de la Côte des Havres s’associent pour proposer quatre jours de promenades-découvertes à vélo et de spectacles..

8 Rue du Port Camping du Havre

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Four camping areas of the southern half of the Coast of the Havens join together to propose four days of walks-discoveries with bicycle and spectacles.

Cuatro zonas de acampada de la mitad sur de la Côte des Havres se unen para ofrecer cuatro días de paseos en bicicleta y espectáculos.

Vier Campingplätze in der südlichen Hälfte der Havelküste schließen sich zusammen, um vier Tage lang Fahrradtouren und Entdeckungsreisen sowie Aufführungen anzubieten.

