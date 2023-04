Balade patrimoine : Marche en baie de Sienne, toute une histoire ! Gare de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Manche

Regnéville-sur-Mer

Balade patrimoine : Marche en baie de Sienne, toute une histoire ! Gare de Regnéville-sur-Mer, 14 juin 2023, Regnéville-sur-Mer. Balade patrimoine : Marche en baie de Sienne, toute une histoire !

Gratuit sans réservation..

2023-06-14 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-14 14:30:00. .

Gare de Regnéville-sur-Mer Rue du Port

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Heritage walk: Walk in the Bay of Siena, a whole history!

Free without reservation. Paseo por el patrimonio: Paseando por la bahía de Siena, ¡toda una historia!

Gratis sin reserva previa. Kulturerbe-Spaziergang: Wandern in der Bucht von Siena, eine ganze Geschichte!

Kostenlos ohne Reservierung. Mise à jour le 2023-04-21 par Coutances Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Regnéville-sur-Mer Autres Lieu Gare de Regnéville-sur-Mer Adresse Gare de Regnéville-sur-Mer Rue du Port Ville Regnéville-sur-Mer Departement Manche Lieu Ville Gare de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer

Gare de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/regneville-sur-mer/

Balade patrimoine : Marche en baie de Sienne, toute une histoire ! Gare de Regnéville-sur-Mer 2023-06-14 was last modified: by Balade patrimoine : Marche en baie de Sienne, toute une histoire ! Gare de Regnéville-sur-Mer Gare de Regnéville-sur-Mer 14 juin 2023 Gare de Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer

Regnéville-sur-Mer Manche