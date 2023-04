Extra-BRUT(es) #2 // Salon des vins naturels & cidres d’auteurs Les sablons, 21 mai 2023, Regnéville-sur-Mer.

Extra-BRUT(es) accueillera ses vignerons « 100% nature », venus de toute la France mais aussi cidriers et poiréculteurs d’élite.

Rendez-vous le samedi 20 mai du 10h à 18h et le dimanche 21 mai de 11h à 18h et les deux soirs de 18h30 à 21h pour des apéro-concerts..

2023-05-21 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Les sablons

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Extra-BRUT(es) will welcome its « 100% natural » winemakers, coming from all over France but also elite cider and pear growers.

Rendezvous on Saturday, May 20 from 10am to 6pm and Sunday, May 21 from 11am to 6pm and both evenings from 6:30pm to 9pm for aperitif-concerts.

Extra-BRUT(es) acogerá a sus viticultores « 100% naturales », procedentes de toda Francia, pero también a sidreros y peraleros de élite.

Le esperamos el sábado 20 de mayo de 10.00 a 18.00 h. y el domingo 21 de mayo de 11.00 a 18.00 h. y ambas noches de 18.30 a 21.00 h. para disfrutar de aperitivos-conciertos.

Extra-BRUT(es) wird seine « 100% natürlichen » Winzer aus ganz Frankreich empfangen, aber auch elitäre Apfel- und Birnenbauern.

Besuchen Sie uns am Samstag, den 20. Mai von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 21. Mai von 11 bis 18 Uhr sowie an beiden Abenden von 18.30 bis 21 Uhr für Aperitif-Konzerte.

Mise à jour le 2023-04-10 par Coutances Tourisme