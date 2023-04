Exposition de photographies de Jazz Sous Les Pommiers 3 Route des Fours à Chaux, 11 mai 2023, Regnéville-sur-Mer.

Exposition de photographies de Jazz Sous Les Pommiers dans les salles nord et ouest du château de Regnéville-sur-Mer.

Inauguration le jeudi 11 mai de 16h à 18h avec concert.

Gratuit..

Vendredi 2023-05-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 18:00:00. .

3 Route des Fours à Chaux Salles nord et ouest

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Exhibition of photographs by Jazz Sous Les Pommiers in the north and west rooms of the castle of Regnéville-sur-Mer.

Opening on Thursday, May 11 from 4 to 6 pm with concert.

Free admission.

Exposición de fotografías de Jazz Sous Les Pommiers en las salas norte y oeste del castillo de Regnéville-sur-Mer.

Inauguración el jueves 11 de mayo de 16.00 a 18.00 h con un concierto.

Entrada gratuita.

Fotoausstellung von Jazz Sous Les Pommiers in den Nord- und Westsälen des Schlosses von Regnéville-sur-Mer.

Eröffnung am Donnerstag, den 11. Mai von 16 bis 18 Uhr mit Konzert.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-21 par Coutances Tourisme