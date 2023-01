Règles Élémentaires : collecte Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Règles Élémentaires : collecte Bibliothèque Saint-Eloi, 1 mars 2023, Paris. Du mercredi 01 mars 2023 au vendredi 31 mars 2023 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

. gratuit

Avec Règles Élémentaires, première association française de lutte contre la précarité menstruelle, la bibliothèque lance une nouvelle campagne de dons ! Avec l’association Règles Elementaires. En mars 2022, vous avez été nombreux.ses à participer à notre collecte de produits d’hygiène intime à destination des femmes sans-abri et mal-logées. La bibliothèque fait de nouveau appel à vos généreux dons, à l’occasion de la journée de lutte pour les droits des femmes du 8 mars. *********************************************************************************************************************************** du 1er au 31 mars dans le hall de la bibliothèque En écho à la journée de lutte pour les droits des femmes… > Une carte blanche spéciale féminismes avec la Caverne des BD !> Une soirée ciné avec les projection du documentaire Djamilia !> Un atelier de couture de serviettes lavables avec Soie Rouge et la Maison du Zéro Déchet ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://www.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Règles Elémentaires Règles Elémentaires

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Règles Élémentaires : collecte Bibliothèque Saint-Eloi 2023-03-01 was last modified: by Règles Élémentaires : collecte Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 1 mars 2023 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris