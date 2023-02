RÈGLEMENT DE COUPLE, 24 février 2023, Bédarieux Bédarieux.

RÈGLEMENT DE COUPLE

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Herault

2023-02-24 21:00:00 – 2023-02-24

Bédarieux

Herault

Bédarieux

7 7 EUR Vendredi 24 février, à 21h à la Tuilerie, la Saison Culturelle de Grand Orb vous propose une pièce de théâtre en partenariat avec le Théâtre de l’Odéon : Règlement de couple

Certains sont faits pour vivre seul et d’autres pour vivre à deux…

Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le meilleur et pour le pire. Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a-t-il une date de péremption ?

Ludo et Sophie vont découvrir les sites de rencontres, sortir avec quelqu’un de plus jeune, gérer les ados ou, pourquoi pas, se remettre ensemble. Le débat est ouvert et ils vous invitent à en discuter avec eux !

Quand les auteurs de “Dans la peau de ma femme” et “Chéri, on se dit tout” rencontrent l’auteure de “Après le mariage, les emmerdes” et “Faites l’amour, pas des gosses”, cela donne une comédie légère mais instructive sur la vie après le mariage !

Une pièce de Guilhem Connac, Benoit Labannierre et Sophie Hayem.

En partenariat avec le Théâtre de l’Odéon.

La Tuilerie, avenue des Justes parmi les Nations.

Dès 12 ans

Tarifs Plein 15 € | Réduit 10 € | Jeune 7 €

Durée : 1h15

Renseignements et réservations : 04 67 95 48 27

Vendredi 24 février, à 21h à la Tuilerie, la Saison Culturelle de Grand Orb vous propose une pièce de théâtre en partenariat avec le Théâtre de l’Odéon : Règlement de couple

+33 4 67 95 48 27

Bédarieux

dernière mise à jour : 2023-01-10 par