Règlement de conte – Roselyne Cheviré / Cie À Demi-Mot TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, mercredi 24 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-24 10:30 – 11:00

Gratuit : non 10 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Spectacle poétique et décalé, pour jeune public à partir de 3 ans. Une grenouille transformée en prince, une maison sur laquelle on souffle pour la faire disparaître, une petite voiture rouge poursuivie par un camion noir aux grandes dents… L’occasion d’utiliser des motifs du conte traditionnel pour les intégrer à des histoires contemporaines. L’occasion aussi de régler ses comptes avec les petits et grands agacements de la vie moderne. Écriture, scénographie, construction et interprétation par Roselyne ChauviréMise en scène par Sophie Verroest Durée : 30 min. Représentations du 23 au 26 avril 2024 à 10h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/