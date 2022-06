Régis Pasquier Montréal Montréal Catégories d’évènement: Montreal

Yonne

Régis Pasquier Montréal, 26 juin 2022, Montréal. Régis Pasquier

Collégiale Grande rue Montréal Yonne Grande rue Collégiale

2022-06-26 – 2022-06-26

Grande rue Collégiale

Montréal

Yonne Montréal Le violoniste de renommé internationale proposera avec ses amis son concert annuel à la Collégiale de Montréal. http://montreal-en-bourgogne.com/ Le violoniste de renommé internationale proposera avec ses amis son concert annuel à la Collégiale de Montréal. Grande rue Collégiale Montréal

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: Montreal, Yonne Other Lieu Montréal Adresse Montréal Yonne Grande rue Collégiale Ville Montréal lieuville Grande rue Collégiale Montréal Departement Yonne

Montréal Montréal Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

Régis Pasquier Montréal 2022-06-26 was last modified: by Régis Pasquier Montréal Montréal 26 juin 2022 Collégiale Grande rue Montréal Yonne

Montréal Yonne