Régis Mailhot – Nouvelles Pigeonnades
THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL, 10 février 2023, SORGUES.

Un spectacle à la date du 2023-04-01 (2023-02-10 au ) 21:00.
Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle. le sale gosse de l'humour revient avec de nouvelles pigeonnades. Esprit libre, sans tabou, Mailhot persiste et signe. Entre réquisitoire, sketchs et sa fameuse revue de presse hilarante, il renoue avec l'âge d'or des irrévérencieux à la plume brillante et acerbe. Une véritable bouffée d'air frais au milieu du politiquement correct, à savourer sans modération, pour déconfiner les esprits !

