Régis Mailhot : Nouvelles pigeonnades Compagnie du Café-Théâtre, 2 avril 2022, Nantes.

2022-04-02 Représentations du 31 mars au 2 avril 2022 à 20h30dans la grande salle

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 31 mars au 2 avril 2022 à 20h30dans la grande salle

Humour Après avoir vendu la France au Qatar, Régis Mailhot a lui aussi décidé de quitter le pays… Oui, mais pour aller où ? C’est chez lui à Nantes que le célèbre humoriste et chroniqueur radio revient ! Esprit libre et sans tabou, Régis Mailhot pose un regard sans concession sur notre société et balance les pires vacheries en toute élégance. Son précédent spectacle le “Rapport Mailhot”, salué par la critique et plébiscité par le public, a fait salles combles à Paris comme en Province. Du micro à la scène, il n’y avait qu’un trait de plume : Mailhot persiste et signe sans doute les meilleurs paraphes au vitriol que vous ayez eu à entendre depuis longtemps sur la société. Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle, le sale gosse de l’humour revient avec de nouvelles pigeonnades. Venez assister en primeur aux toutes premières représentations. Mailhot est un humoriste entier.

Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com