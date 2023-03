Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 13 octobre 2023, AIX EN PROVENCE.

Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-10-13 à 20:30 (2023-04-06 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Esprit libre, sans tabou, Mailhot persiste et signe. À une époque où le second degré est devenu une température, une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler ou vénérer… Régis Mailhot a décidé de prendre un parti, celui d’en rire. Au compteur 3500 chroniques, 600 politiques accrochés au mur, 1 ulcère et 2 millions d’auditeurs. Interdit d’antenne, le célèbre chroniqueur radio et pilier de l’émission culte « la revue de presse » de Paris Première revient sur scène, et il est drôlement remonté ! Entre réquisitoire, sketchs et une revue de presse hilarante, il renoue avec l’âge d’or des irrévérencieux à la plume brillante et acerbe. Une véritable bouffée d’air frais au milieu du politiquement correct, à savourer sans modération. Regis Mailhot Nouvelles Pigeonnades

THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhône

