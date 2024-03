REGIS MAILHOT LE BALCON – CHOLET Cholet, vendredi 8 mars 2024.

Qui sont les tartuffes d’aujourd’hui ?À une époque où le second degré est devenu une température, Mailhot passe au vitriol l’asile à ciel ouvert de notre époque instagrammée.Al-Qaïda du radis, féministes en niqab, altermondialistes en Stan Smith, wokistes en uniformes, politiciens en col roulé, vendeurs de tolérance sans échantillon, non binaires à la pensée binaire, antiracistes pas blanc blanc, épidémiologistes de TikTok… Tout y passe, lui y compris !Avec au compteur 3500 chroniques, 600 politiques accrochés au mur et 1 ulcère, le célèbre chroniqueur radio et pilier de la revue de presse de Paris Première, révélé au Fou du roi sur France Inter et RTL, revient avec un spectacle décapant entre stand-up, sketch et sa revue de presse hilarante. Une véritable bouffée d’air frais au milieu du politiquement correct.

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:00

LE BALCON – CHOLET 81 PLACE TRAVOT 49300 Cholet 49