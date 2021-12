Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines Régis Mailhot dans Nouvelles pigeonnades Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Régis Mailhot dans Nouvelles pigeonnades Royale Factory, 3 février 2022, Versailles. Régis Mailhot dans Nouvelles pigeonnades

du jeudi 3 février 2022 au samedi 5 février 2022 à Royale Factory

REGIS MAILHOT?? ” NOUVELLES PIGEONNADES” Attention, il revient ?? rôder ?? prés de chez NOUS?? ! Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle. le sale gosse de l’humour revient en 2020 avec de nouvelles pigeonnades.?? Venez assister en primeur aux toutes premières représentations. Mailhot est un humoriste entier. Homme de scène reconnu, auteur de spectacles a?? succès, chroniqueur vedette du Fou du roi sur France Inter, humoriste sur RTL aux cotés de Stéphane Bern depuis 2011,?? pilier de la Revue de presse ?? sur Paris Première, auteur d’ouvrages satiriques et du dernier spectacle de Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts.

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

Attention, il revient ?? rôder ?? prés de chez NOUS?? ! Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T22:00:00;2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:00:00;2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Royale Factory Versailles