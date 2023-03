Régis Mailhot Citoyen THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Régis Mailhot Citoyen THEATRE LE PARIS SALLE 3, 29 juillet 2023, AVIGNON. Régis Mailhot Citoyen THEATRE LE PARIS SALLE 3. Un spectacle à la date du 2023-07-29 à 16:50 (2023-07-07 au ). Tarif : 25.4 à 25.4 euros. LE KFT presente ce spectacle Voilà une plume acérée qui a sévit de longues années sur FRANCE INTER, RTL, et également sur les fauteuils rouges de Michel Ducker. Un nouveau spectacle drôle, intelligent, qui suit l’actualité. A ne pas manquer ! Artiste : Régis MAILHOTDurée : 1h15Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 01 48 74 03 65 Régis Mailhot Votre billet est ici THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse LE KFT presente ce spectacle Voilà une plume acérée qui a sévit de longues années sur FRANCE INTER, RTL, et également sur les fauteuils rouges de Michel Ducker. Un nouveau spectacle drôle, intelligent, qui suit l’actualité. A ne pas manquer ! Artiste : Régis MAILHOT Durée : 1h15 Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 01 48 74 03 65.25.4 EUR25.4. Votre billet est ici

