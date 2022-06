Régis Mailhot

Régis Mailhot, 24 février 2023, . Régis Mailhot



2023-02-24 19:30:00



Après avoir réuni plus de 70 000 personnes partout en France avec son précédent spectacle. le sale gosse de l’humour revient avec de nouvelles pigeonnades.



Mailhot est un humoriste entier.

Homme de scène reconnu, auteur de spectacles à succès, chroniqueur vedette du Fou du roi sur France Inter, humoriste sur RTL aux côtés de Stéphane Bern depuis 2011, pilier de la « Revue de presse » sur Paris Première, auteur d’ouvrages satiriques et du dernier spectacle de Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts. Retrouvez Régis Mailhot sur la scène de l’Art Dû. Attention, il revient roder près de chez vous !



