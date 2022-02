Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ? – vendredi 11 mars Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les grands explorateurs et cartographes des pôles Nord et Sud étaient européens. Depuis plus de cinq siècles, ils les ont ouverts à la découverte, mais aussi à l’exploitation commerciale. Aujourd’hui ces acteurs développent des coopérations scientifiques, parfois en conflit avec la sécurisation militaire. Comment l’Union européenne peut-elle redéfinir ses objectifs dans le respect des populations locales, de l’environnement et des attentes des citoyens européens ? Dans le cadre du programme de conférences labellisées Présidence Française du Conseil de l’Union Européene (PFUE),

Quels rôles l’Union européenne peut-elle continuer à jouer aux pôles dans le respect des populations locales, de l’environnement et des attentes des citoyens européens ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

