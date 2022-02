Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ? Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ? Cité des Sciences et de l’Industrie, 11 mars 2022, Paris. Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ?

du vendredi 11 mars au samedi 12 mars à Cité des Sciences et de l’Industrie

Les grands explorateurs et cartographes des pôles Nord et Sud étaient européens. Depuis plus de cinq siècles, ils les ont ouverts à la découverte, mais aussi à l’exploitation commerciale. Aujourd’hui ces acteurs développent des coopérations scientifiques, parfois en conflit avec la sécurisation militaire. Comment l’Union européenne peut-elle redéfinir ses objectifs dans le respect des populations locales, de l’environnement et des attentes des citoyens européens ? Ce colloque propose, avec les meilleurs spécialistes et les intervenants les plus pertinents, de mieux comprendre les enjeux qui se jouent actuellement sous les plus hautes latitudes. Il sera placé sous le signe de l’ovibos ou bœuf musqué, survivant de l’Arctique. L’espèce, dont les origines ont été identifiées en Méditerranée, s’est dispersée dans les Balkans et le reste de l’Europe avant de suivre le retrait des glaciations vers l’extrême nord de la planète. _4 sessions_ * Les régions polaires – vendredi 11 mars, matin * La recherche polaire, emblème de coopération – vendredi 11 mars après-midi * Les enjeux à venir – samedi 12 mars, matin * Les Pôles, des terres à partager – samedi 12 mars après-midi

Ces séances ont lieu sur place si les conditions sanitaires les permettent, et seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences et de l’industrie.

Un événement labellisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne Cité des Sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l’industrie Paris Quartier du Pont-de-Flandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse Cité des sciences et de l'industrie Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris

Cité des Sciences et de l'Industrie Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ? Cité des Sciences et de l’Industrie 2022-03-11 was last modified: by Régions polaires : quels enjeux pour l’Europe ? Cité des Sciences et de l’Industrie Cité des Sciences et de l'Industrie 11 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris