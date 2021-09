Eymet Eymet Dordogne, Eymet Régionale d’élévage Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

120 chiens seront présents à ce concours régional d'élevage organisé par le Club Français du chien berger belge et Schipperkes Club de France. Deux juges : M. Griol et M. Casado (Espagne). Différents tests : conformité, caractère, sociabilité.

