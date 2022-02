Région Sud : La truffe et les produits de la mer à l’honneur Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

La truffe et les produits de la mer à l’honneur pour l’inauguration Portée par l’Association Bouillabaisse « TURFU » et son chef Christian QUI, l’animation consacrée aux produits de la mer tournera autour de la pêche à travers des ateliers de sensibilisation, et différentes expériences pour apprendre et faire soi-même. En parallèle, la truffe, sera l’autre produit phare de ce premier jour du Salon. Avec la démarche de labellisation de la truffe en toile de fond, le Syndicat régional des trufficulteurs présentera ses travaux et l’art délicat de la truffe. La Région Sud est en effet la première région de France productrice de truffes noires, avec 51 % de la production nationale cultivés dans la région. Elle compte 2 980 producteurs et 7 650 hectares de plantations truffières. Le poids de la production régionale annuelle oscille entre 6 et 30 tonnes. Ateliers dégustation et découverte Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

