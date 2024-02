RÉGION PAYS DE LA LOIRE TOUR Le Mans, vendredi 5 avril 2024.

Un grand départ au cœur des paysages vendéens, un peloton qui traverse une partie de la Loire-Atlantique et le fleuve Loire, une troisième étape sans doute promise aux baroudeurs entre Maine-et-Loire et Mayenne, et un final haletant en Sarthe pour une arrivée qui s’annonce costaude au cœur du Mans. Quatre jours de course, de suspens et de spectacle garantis. Une fête populaire à suivre avec passion !

Le Région Pays de la Loire Tour a connu sa première édition en 2023 et a été couronné de succès immédiatement. Cet événement sportif populaire et fédérateur revient et s’impose comme un rendez-vous incontournable du cyclisme sur notre territoire et au-delà. La Ville du Mans se réjouit d’accueillir, comme l’an dernier, la boucle finale du parcours le 5 avril 2024, qui sera une étape passionnante et décisive. La ligne d’arrivée franchie avenue Rostov sur le Don sera un moment de belles batailles sportives avec un public que nous espérons de nouveau très nombreux.

Stéphane Le Foll .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

