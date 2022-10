Festival international du film d’environnement Région Occitanie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Festival international du film d’environnement Région Occitanie, 3 octobre 2022, Toulouse. Festival international du film d’environnement 3 – 9 octobre Région Occitanie Organisé par l’association FReDD Région Occitanie 31000 Toulouse Toulouse Haute-Garonne Occitanie « Le temps est enfin venu de se retrouver pour le Festival International du Film d’Environnement, organisé par l’association FReDD du lundi 3 au dimanche 9 octobre à Toulouse et en région Occitanie ! A l’heure des dissonances ambiantes et des questionnements individuels et collectifs, pour sa 12ème édition, le Festival désire plus que jamais rassembler, en portant sur la thématique Ensemble. Rejoignez nous pour une semaine de projections et d’activités autour des questions de changement climatique, d’écologie et de développement durable. Au programme : Projection de films en compétition avec cinq catégories (films 1h, films de science, courts-métrages, prix du public, Grand Prix du festival). Temps festifs Echanges avec les réalisateur·ice·s Animations scolaires Conférences et tables rondes Expositions à la croisée des Arts et des Sciences Et bien d’autres temps forts ! »

