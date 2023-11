Île-de-France et Ukraine : engagés ensemble Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Île-de-France et Ukraine : engagés ensemble Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine, 5 décembre 2023, Saint-Ouen-sur-Seine. Île-de-France et Ukraine : engagés ensemble Mardi 5 décembre, 09h30 Région Île-de-France Sur inscription Programme 09h30 : Accueil

10h00 : Ouverture de la journée par Madame la Présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, et Son Excellence l’Ambassadeur d’Ukraine en France, Vadym Omelchenko

par Madame la Présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, et Son Excellence l’Ambassadeur d’Ukraine en France, Vadym Omelchenko 11h00 : Séquence protocolaire visant au renforcement des partenariats entre la Région Île-de-France, des communes ukrainiennes et franciliennes.

Stands d’informations : Aide médicale et caritative France-Ukraine – Association SAFE – Fédération nationale de Protection civile – Amis de la culture ukrainienne en France – Setec Energie – Maison de l’Ukraine de la cité internationale universitaire de Paris – Stand with Ukraine – La Région Île-de-France.

: Aide médicale et caritative France-Ukraine – Association SAFE – Fédération nationale de Protection civile – Amis de la culture ukrainienne en France – Setec Energie – Maison de l’Ukraine de la cité internationale universitaire de Paris – Stand with Ukraine – La Région Île-de-France. 12h00 : Cocktail déjeunatoire

13h30 : Etat des lieux introductif de la situation humanitaire en Ukraine

14h00 : Table-ronde « Développement économique, éducation, culture: comment faciliter les partenariats entre l’Île-de-France et l’Ukraine ? «

« 16h00 : Table-ronde « L’avenir des Oblasts de Kyiv et de Tchernihiv : comment assurer la réussite de la reconstruction ? «

« 17h30 : Discours de clôture Région Île-de-France 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://s.region.iledefrance.fr/6314/www/0001cc00351938c8.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T09:30:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

2023-12-05T09:30:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00 ukraine solidarité Détails Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Région Île-de-France Adresse 8 boulevard Victor Hugo, 93400 Ville Saint-Ouen-sur-Seine Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine latitude longitude 48.911803;2.333427

Région Île-de-France Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-ouen-sur-seine/